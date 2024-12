Ein 15 Jahre alter Mopedfahrer ist bei einem Unfall in Halberstadt schwer verletzt worden. Er krachte mit seiner Simson gegen ein Auto.

Unfall in Halberstadt

Bei einem Unfall in Halberstadt ist ein Jugendlicher schwer verletzt worden.

Halberstadt. - Am Mittwoch gegen 20.20 Uhr ist ein 15 Jahre alter Mopedfahrer bei einem Unfall im Falkenweg in Halberstadt schwer verletzt worden.

Laut Polizei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 15-jährigen Simsonfahrer und dem Auto eines 48 Jahre alten Mannes, der vom Falkenweg in eine Einfahrt fahren wollte.

Dabei habe der Jugendliche schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitten und sei von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.