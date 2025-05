Ein schwerer Auffahrunfall hat am Freitagmittag für mehrere Verletzte in Halberstadt gesorgt. Zwei Autos krachten an einer Ampel zusammen – mutmaßlich durch Unachtsamkeit.

Halberstadt. - Bei einem Auffahrunfall in Halberstadt sind am Freitag vier Personen verletzt worden, so die Polizei.

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Quedlinburg habe am 23. Mai gegen 12.45 Uhr auf der Quedlinburger Straße ein verkehrsbedingt haltendes Fahrzeugs übersehen. Die Frau fuhr mit ihrem Auto auf das stehende Fahrzeug auf, das zuvor an einer roten Ampel an der Kreuzung zur Otto-Spielmann-Straße gehalten hatte, so die Polizei.

Unfall in Halberstadt: Vier Personen verletzt

Neben der mutmaßlichen Unfallverursacherin und dem 34-jährigen Fahrer des Unfallwagens seien auch zwei weitere Insassinnen leicht verletzt worden.

An den Fahrzeugen ist laut Polizeiangaben ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro entstanden. Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Kia-Fahrerin eingeleitet.