Zwei Pkw stoßen in Magdeburg zusammen: 56-Jährige schwer verletzt

Magdeburg. - Am Mittwoch gegen 11.50 Uhr hat sich auf der Kreuzung von Kirschweg und Hermann-Hesse-Straße in Magdeburg ein Unfall ereignet, teilt die Polizei mit.

Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin wollte demnach von der Hermann-Hesse-Straße aus nach links in den Kirschweg abbiegen. Dabei übersah sie die rote Ampel. Ihr Wagen stieß mit dem Auto eines 49-Jährigen zusammen, so die Polizei zum Unfallhergang.

Bei dem Unfall wurde die 56-Jährige schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen.