Ein Pkw hat in der Thomas-Müntzer-Straße in Magdeburg ein vorfahrtsberechtigtes Moped übersehen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Unfall in der Thomas-Müntzer-Straße: Pkw stößt in Magdeburg mit Moped zusammen

In Magdeburg ist ein Pkw mit einem Moped zusammengestoßen.

Magdeburg. – Am Montagabend ist es in der Thomas-Müntzer-Straße in Magdeburg zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Moped gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach hatte ein 62-jähriger Autofahrer an der Einmündung zur Ferdinand-von-Schill-Straße einen 21-jährigen Mopedfahrer übersehen, der nach rechts in die Thomas-Müntzer-Straße abbiegen wollte.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei zog sich der 21-Jährige bei seinem Sturz eine Verletzung am Arm zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.