Ein dreijähriges Mädchen ist in Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) von einem Pkw erfasst worden.

Klötze. - Mittwochabend gegen 17.40 Uhr ist es auf der Schützenstraße in Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkind gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach war eine 56-jährige Autofahrerin auf der Schützenstraße in Richtung Kakerbeck unterwegs, als plötzlich ein dreijähriges Mädchen, das am Fahrbahnrand spielte, auf die Straße lief.

Die Fahrerin bremste sofort, so die Polizei zum Unfallhergang. Dennoch touchierte das Auto das Kind leicht mit der Stoßstange. Es stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Die Dreijährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.