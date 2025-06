Osterwieck. - Am Samstag hat sich in Osterwieck gegen 21 Uhr in der Straße Im Fallstein ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht ereignet, so die Polizei.

Ein in Tschechien zugelassenes Fahrzeug sei aus bisher unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei sorgte die Wucht des Aufpralls dafür, dass der Motor aus dem Fahrzeug geschleudert wurde.

Durch einen Zeugen habe die Polizei erfahren, dass sich kurz nach dem Zusammenstoß eine blonde Fahrerin von der Unfallstelle entfernt habe. Polizeiliche Suchmaßnahmen, unterstützt durch einen Hubschrauber der Bundespolizei und einen Mantrailing-Hund der Feuerwehr Blankenburg, seien jedoch zunächst ohne Erfolg gewesen.

Am Sonntag habe die Polizei aufgrund eines Zeugenhinweises die vermutliche Fahrerin, eine 33-jährige Ukrainerin mit Wohnsitz in Deutschland, im Bereich der Unfallstelle angetroffen. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, weil schwerere Verletzungen zunächst nicht ausgeschlossen werden konnten.