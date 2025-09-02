Wegen eines Unfalls ist die B71 zwischen Letzlingen und dem Abzweig nach Zienau derzeit in beide Richtungen voll gesperrt.

Gardelegen. - Auf der B71 zwischen Letzlingen und dem Abzweig nach Zienau (Altmarkkreis Salzwedel) hat es Dienstagmorgen einen Unfall gegeben, teilt die Polizei mit.

Derzeit sei die Fahrbahn dort in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Polizei ist vor Ort und bitte ortskundige Autofahrer darum, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Darüber, welche Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt sind und ob es Verletzte gibt, gibt es derzeit noch keine Angaben.