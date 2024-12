Bornstedt. - Ein Transporterfahrer hat am Dienstag gegen 11.03 Uhr auf der A2 in Richtung Hannover auf Höhe Bornstedt ein Stauende übersehen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall im Rückstaubereich der dortigen Großbaustelle. Aus bislang ungeklärter Ursache habe der Fahrer des Transporters den Stau übersehen und sei auf einen vor ihm auf dem rechten Fahrstreifen haltenden Lkw aufgefahren.

Dabei geriet der Transporter ins Schleudern und streifte ein drittes Fahrzeug auf dem mittleren Fahrstreifen, heißt es. Anschließend kam der Transporter den Angaben nach auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen zum Stehen.

Der Unfallverursacher und sein 18 Jahre alter Beifahrer seien schwer verletzt mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Für die Erstversorgung der Verletzten kam ein Rettungshubschrauber mit zum Einsatz, heißt es weiter. Die anderen Verkehrsteilnehmer seien unverletzt geblieben. Der entstandene Sachschaden werde auf einen Betrag im oberen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der laufenden Bergungsarbeiten sind laut Polizei der rechte und mittlere Fahrstreifen in Richtung Hannover bis in die späten Nachmittagsstunden gesperrt. Der Verkehr werde links an der Unfallstelle vorbeigeleitet.