Nach einem Überholvorgang hat ein 41-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Pkw kam ins Schlingern und überschlug sich dann mehrmals.

Bei einem Unfall auf der B107 zwischen Havelberg und Glöwen ist ein Mann schwer verletzt worden.

Havelberg. - Auf der B107 zwischen Havelberg (Landkreis Stendal) und Glöwen (Landkreis Prignitz) hat es am Mittwochabend einen Unfall gegeben, bei dem eine Person schwer verletzt wurde, teilt die Polizei mit.

Demnach geriet das Auto eines 41-Jährigen nach einem Überholvorgang auf der Bundesstraße ins Schlingern und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Unfall auf der B107: Pkw überschlägt sich mehrmals

Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, rammte einen Leitpfosten und einen Telefonmast, bevor es zum Stehen kam. Dabei wurde der 41-Jährige schwer verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von 1,08 Promille an. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.