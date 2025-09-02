Ein Pkw und eine Straßenbahn sind auf dem Werder in Magdeburg zusammengestoßen. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Es kam zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Magdeburg. - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn ist es am Dienstagmittag auf dem Werder in Magdeburg gekommen, teilt die Feuerwehr mit.

Durch den Unfall wurde der Pkw-Fahrer in seinem Auto eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn aus dem Fahrzeug und übergaben ihn den Rettungskräften. Über die Schwere seiner Verletzungen ist derzeit nichts bekannt.

Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es in diesem Bereich kurzzeitig zu Behinderungen im Straßenverkehr, so die Feuerwehr Magdeburg in ihrer Mitteilung weiter. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.