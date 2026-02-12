weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Unfall In Halberstadt: 56-Jähriger schwer verletzt! Auto kracht in E-Scooter

Unfall in Halberstadt 56-Jähriger schwer verletzt! Auto kracht an Kreuzung in E-Scooter

Eine Autofahrerin hat an einer Kreuzung in Halberstadt einen E-Scooter übersehen. Beim Zusammenstoß wurde der Fahrer des Zweirads schwer verletzt.

Von DUR Aktualisiert: 12.02.2026, 15:10
Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Halberstadt ist ein E-Scooterfahrer schwer verletzt worden. (Foto: Polizei)

Halberstadt. – Ein E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Braunschweiger Straße/Am Burchardianger in Halberstadt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach habe eine 59-jährige Pkw-Fahrerin an der Kreuzung einen E-Scooter-Fahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer.

Der 56-jährige E-Scooter-Fahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, heißt es weiter. Gegen die Unfallverursacherin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.