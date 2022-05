Jena/dpa - Knapp drei Stunden Vollsperrung, Stau und Verletzte: Nach einer Karambolage mit drei beteiligten Fahrzeugen der Bereitschaftspolizei in einem Tunnel bei Jena blieb die Autobahn 4 in Fahrtrichtung Dresden am Freitag für Stunden voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei vom Morgen sind die Beamten im Konvoi in den Jagdberg-Tunnel gefahren, "als plötzlich mitten auf der Fahrbahn ein Pannenfahrzeug stand". In dem Auto, das nach Angaben der Polizei ein Rad verloren hatte und deshalb nicht weiterfahren konnte, saß eine 24-Jährige mit einem halbjährigen Baby. Sowohl die Frau als auch das Baby kamen in ein Krankenhaus. Am Mittag dann die Entwarnung: Das Baby blieb unverletzt. Lediglich die Frau wurde leicht verletzt.

Die drei Gruppenwagen der Bereitschaftspolizei, die auf dem Weg zur Absicherung der Etappe der 34. Thüringen-Rundfahrt der Frauen in Schleiz waren, kollidierten den Angaben nach beim Ausweichen miteinander, mit dem anderen Fahrzeug und der Tunnelwand. Auch eine 21-jährige Polizistin und ein 25-jähriger Polizist kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Jagdberg-Tunnel blieb rund drei Stunden in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt. Der Verkehr habe sich zeitweilig rund fünf Kilometer bis kurz vor Magdala gestaut, sagte ein Sprecher. Ab dem Nachmittag sei der Verkehr wieder problemlos geflossen.