Unfall mit Luxusauto Lamborghini kracht gegen Bäume und fängt Feuer: Zwei kleine Kinder in Lebensgefahr

In Garbsen in Niedersachsen hat sich am Dienstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Nachdem ein Lamborghini von der Straße abgekommen war, fing er Feuer. Zwei kleine Kinder wurden lebensgefährlich, der Fahrer schwer verletzt.