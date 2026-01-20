Unfall in der Marcellstraße 22-Jähriger schwer verletzt: Jeep erfasst Fahrradfahrer in Zerbst
Beim Linksabbiegen hat ein Jeep in Zerbst einen Fahrradfahrer erfasst. Bei dem Unfall wurde der junge Mann schwer verletzt.
Aktualisiert: 20.01.2026, 14:28
Zerbst. – Bei einem Unfall in der Marcellstraße in Zerbst am Dienstagmorgen ist ein Radfahrer schwer verletzt worden, teilt die Polizei.
Demnach habe ein Jeep den 22-jährigen Fahrradfahrer beim Linksabbiegen erfasst. Er habe mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden müssen.
Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, so die Polizei weiter.