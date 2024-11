Ein Zusammenstoß vor der Kreissparkasse in Oschersleben endete für eine Radfahrerin im Krankenhaus: Ein LKW-Fahrer übersah die 30-Jährige am Dienstag beim Verlassen des Parkplatzes, wodurch es zum Unfall kam. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

LKW-Fahrer übersieht Radfahrerin: Unfall vor Kreissparkasse in Oschersleben

Eine Radfahrerin wurde am Dienstag in Oschersleben von einem LKW-Fahrer angefahren.

Oschersleben. - Ein 44 Jahre alter LKW-Fahrer hat am Dienstagmittag in Oschersleben eine Fahrradfahrerin angefahren und leicht verletzt. Laut Polizei wollte der 44- Jährige mit seinem LKW den Parkplatz der Kreissparkasse in Oschersleben verlassen.

Dabei übersah er die 30 Jahre alte Radfahrerin, die Vorfahrt hatte, heißt es weiter. Durch den Zusammenstoß und Sturz sei die 30-Jährige leicht verletzt worden. Im Anschluss sei sie in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht worden.

Die Polizei ermittle nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 44-jährigen LKW-Fahrer.