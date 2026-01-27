Am Montagnachmittag hat sich ein Auto auf der L15 in Benkendorf überschlagen. Der Transporter landete im Straßengraben.

Schleuderfahrt in den Graben: Transporter überschlägt sich in Benkendorf

Ein Mann ist in Benkendorf von der glatten Straße abgekommen.

Benkendorf. – Ein 64-Jähriger hat sich am Montagnachmittag auf der L15 in Benkendorf (Altmarkkreis Salzwedel) mit seinem Transporter überschlagen, so die Polizei.

Demnach beschleunigte der Mann am Ortsausgang, als sein Auto auf der vereisten Straße rutschte. Er sei darauf links von der Straße abgekommen. Laut Polizei landete das Auto im Straßengraben auf dem Dach.

Der 64-Jährige blieb unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag.