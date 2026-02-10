Auf dem Weg ins Krankenhaus ist ein Rettungswagen auf der B189 bei Meitzendorf mit einem Pkw kollidiert.

Auf dem Weg in die Uniklinik Magdeburg: Rettungswagen kollidiert auf B189 mit Toyota

Meitzendorf. – Auf der B189 bei Meitzendorf (Landkreis Börde) hat es einen Unfall mit einem Rettungswagen und einem Toyota gegeben, teilt die Polizei mit.

Den Angaben zufolge war der Rettungswagen der Johanniter mit Blaulicht auf dem Weg in die Uniklinik Magdeburg. Ein 43-jähriger Toyotafahrer habe dem Rettungsfahrzeug auf dem Weg dorthin Platz machen wollen und sei an den rechten Fahrbahnrand ausgewichen.

Im Vorbeifahren kollidierte der Rettungswagen jedoch leicht mit dem Hinterrad des Toyotas, so die Polizei weiter zu dem Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Die Patientin des Rettungswagens wurde durch ein anderes Rettungsfahrzeug ins Krankenhaus gebracht, heißt es weiter.