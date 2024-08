Bei einem Unfall in der Bahnhofstraße in Klötze im Altmarkkreis Salzwedel ist eine 88 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Wie es zu dem Crash kam.

Unfall in Klötze

In Klötze hat sich in der Bahnhofstraße ein Unfall ereignet.

Klötze. - Am Mittwoch ist eine 88 Jahre alte Frau gegen 9.05 Uhr bei einem Unfall in der Bahnhofstraße in Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) schwer verletzt worden.

Laut Polizei war sie auf der Bahnhofstraße aus Richtung Bandau kommend in die Innenstadt unterwegs, als der Motor ihres Fahrzeugs plötzlich ausging und sie abrupt zum Stehen kam.

Ein 56 Jahre alter Mann habe sein Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und sei trotz Gefahrenbremsung aufgefahren. Dabei wurde die Rentnerin schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, heißt es. Sie sei im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht worden.

Das Auto der Frau war laut Polizei nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden werde auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.