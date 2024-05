Zu einem Unfall in Stendal ist es in der Tangermünder Straße gekommen, als eine Gänsefamilie die Straße überquerte.

Gänsefamilie überquert Straße: Mehrere Autos in Crash verwickelt

Unfall in Stendal

In Stendal musste ein Autofahrer wegen einer Gänsefamilie stark bremsen.

Stendal/DUR. - In Stendal ist es am Freitag gegen 7.37 Uhr zu einem Unfall in der Tangermünder Straße gekommen. Grund dafür war laut Polizei eine Gänsefamilie.

Mehrere Fahrzeuge fuhren hintereinander auf der Straße, als ein Fahrer aufgrund einer die Straße querenden Gänsefamilie abrupt bremsen musste, heißt es. Die Autos seien aufeinander aufgefahren.

Ein Fahrzeug sei nicht mehr fahrbereit gewesen und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Eine an dem Unfall beteiligte Frau sei leicht verletzt worden.