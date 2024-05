Bei einem Unfall in Staßfurt ist eine 67 Jahre alte Frau schwer verletzt worden.

67-jährige Mopedfahrerin bei Crash nahe Netto-Supermarkt in Staßfurt schwer verletzt

Auf der Neundorfer Straße in Staßfurt ist es zu einem folgenschweren Unfall gekommen.

Staßfurt/DUR. - Am Dienstagmorgen ist eine 67 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall in der Neundorfer Straße in Staßfurt schwer verletzt worden.

Die Mopedfahrerin war laut Polizei auf der Neundorfer Straße aus Richtung Zentrum kommend unterwegs und beabsichtigte, nach links auf den Parkplatz des Netto-Marktes abzubiegen. Dabei sei sie mit dem Auto einer 79 Jahre alten Frau zusammengestoßen.

Die Mopedfahrerin sei durch den Zusammenstoß am Bein schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Klinikum eingeliefert worden, so die Polizei. Das Moped musste demnach durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Neundorfer Straße sei voll gesperrt gewesen, es kam zu Verkehrsbehinderungen.