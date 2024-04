Bei einem Unfall auf der B244 wurde am Donnerstag ein 58-Jähriger schwer verletzt. Er war zuvor auf einen für Sanierungsarbeitenden abgestellten LKW aufgefahren.

Osterwieck/Zilly/DUR. - Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der B244 kurz vor dem Ortseingang Zilly ein Unfall. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein 58-Jähriger schwer verletzt.

Demnach fuhr der 58-jährige Mercedes-Benz-Fahrer auf der B244 aus Richtung Dardesheim kommend aus bisher ungeklärter Ursache auf einen stehenden, unbesetzten LKW auf. Dieser war für Sanierungsmaßnahmen beleuchtet am Fahrbahnrand abgestellt.

Bei dem Aufprall verletzte sich der Mercedes-Benz-Fahrer schwer und wurde durch Rettungskräfte in das Klinikum Halberstadt gebracht. Laut der Polizei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. An dem Mercedes entstand ein Totalschaden. Auslaufender Treibstoff wurde durch die Feuerwehr beseitigt.