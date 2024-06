Bei einem Unfall hat sich eine 27 Jahre alte Frau in Ilsenburg im Harz schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Frau stürzt in Ilsenburg beim Bremsen mit E-Bike: Schwere Kopfverletzungen trotz Helm

Nach einem Unfall auf der Kastanienallee in Ilsenburg musste eine Frau mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Ilsenburg/DUR. - Am Mittwoch hat sich gegen 9.45 Uhr ein schwerer Unfall in Ilsenburg ereignet. Eine 27 Jahre alte Frau fuhr mit einem E-Bike auf der Kastanienallee und wollte laut Polizei in den Kreisverkehr einbiegen. Verkehrsbedingt habe sie anhalten müssen.

Sie bremste so stark, dass ihr Hinterrad vom Boden abhob und sie über den Lenker zu Boden stürzte, heißt es. Dabei habe sie sich, obwohl sie einen Helm trug, schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Die Frau sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen worden. Die Polizei gibt an, dass die Fahrradfahrerin sich das E-Bike erst kürzlich geliehen hatte und mit dem Bremsverhalten noch nicht vertraut gewesen sei.