In Halberstadt ist ein 72-jähriger Radfahrer auf dem Gehweg gestürzt. Der Mann stand unter erheblichen Alkoholeinfluss und musste in ein Klinikum gebracht werden.

Mitten am Tag! Betrunkener Radfahrer in Halberstadt nach Sturz schwer verletzt

Mehr als zwei Promille

Ein 72-Jähriger ist in Halberstadt bei einem Sturz mit dem Fahrrad schwer verletzt worden

Halberstadt. – Am Mittwoch ist ein 72-jähriger Radfahrer in Halberstadt nach einem Sturz schwer verletzt worden, so die Polizei.

Gegen 13.45 Uhr sei der Mann auf dem Gehweg der Quedlinburger Straße unterwegs gewesen und aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall gekommen.

Unfall in Halberstadt: Radfahrer hatte mehr als zwei Promille

Durch den Sturz erlitt der 72-Jährige laut Polizei Verletzungen am Kopf. Er sei im Klinikum behandelt worden.

Die Beamten stellten nach eigenen Angaben fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,36 Promille ergeben.