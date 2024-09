Cattenstedt. - Bei einem Unfall auf der B81 bei Cattenstedt ist ein 16 Jahre altes Mädchen am Montag gegen 6.50 Uhr schwer verletzt worden.

Laut Polizei war die 16-Jährige mit einer Simson auf der Bundesstraße aus Richtung Hasselfelde in Richtung Cattenstedt unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, eine Leitplanke touchierte und stürzte.

Die Fahrerin habe sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zugezogen und sei von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei. Am Moped entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.