In Wernigerode ist ein Mann von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam.

Autofahrer übersieht Fußgänger in Wernigerode: Mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Zu einem Unfall ist es in Wernigerode gekommen. Ein Fußgänger wurde schwer verletzt.

Wernigerode/DUR. - Am Sonntag ist ein 52 Jahre alter Fußgänger bei einem Unfall in Wernigerode schwer verletzt worden.

Laut Polizei war ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Auto in der Straße "Im langen Schlage" unterwegs, als er auf Höhe einer Bushaltestelle an einem haltenden Bus vorbeifuhr.

Hierbei habe der Autofahrer einen Fußgänger, der am Heck des Busses die Fahrbahn überqueren wollte, übersehen und es sei zum Zusammenstoß gekommen.

Der Fußgänger verletzte sich nicht lebensbedrohlich, aber schwer, und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, heißt es. Am Auto sein ein Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro entstanden.