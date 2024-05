Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montag bei einem Unfall auf der L96 bei Rübeland im Harz schwer verletzt worden. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Wie es zu dem Crash kam.

Rübeland/DUR. - Ein schwerer Unfall hat sich am Montagvormittag gegen 11 Uhr auf der L96 bei Rübeland im Harz ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Demnach befuhr eine 65 Jahre alte Frau aus der Stadt Oberharz am Brocken mit ihrem Auto die Hasselfelderstraße und wollte in die L96 in Richtung Rappbodetalsperre einbiegen. Hierbei habe die Autofahrerin einen einen vorfahrtsberechtigen 17 Jahre alten Motorradfahrer übersehen, der aus Richtung Talsperre in Richtung Rübeland fuhr.

Nach Angaben der Polizei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinikum geflogen. Die L96 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.