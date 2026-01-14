In Wernigerode sind am Dienstagnachmittag zwei Personen bei einem Unfall verletzt worden. Die Polizei vermutet Sekundenschlaf als Ursache des Crashs.

War es Sekundenschlaf? Zwei Verletzte nach Unfall in Wernigerode

Zwei Personen sind am Dienstag in Wernigerode bei einem Unfall verletzt worden.

Wernigerode. – Am Dienstagnachmittag sind zwei Personen bei einem Unfall in Wernigerode leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach war ein 44-Jähriger in seinem Opel gegen 16 Uhr auf der Halberstädter Straße unterwegs, als er mit dem Auto eines 56-Jährigen zusammenstieß. Beide Männer seien bei dem Unfall leicht verletzt worden.

Die Polizei vermutet, dass der 44-Jährige am Steuer eingeschlafen war. Der Gesamtschaden wird von den Beamten auf 16.000 Euro geschätzt.