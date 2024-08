Unfall in Halberstadt Radfahrerin stößt in Sternstraße mit Notarztauto zusammen

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag in der Sternstraße in Halberstadt mit einem Notarztauto zusammengestoßen. Wie es zu dem Unfall kam.

Radfahrerin stößt in Sternstraße mit Notarztauto zusammen

Unfall in Halberstadt

Halberstadt. - In der Sternstraße in Halberstadt hat sich am Donnerstagmorgen ein Unfall zwischen einer 65 Jahre alten Radfahrerin und einem Notarztauto ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Demnach war der Notarztwagen mit Blaulicht auf der Sternstraße in Richtung Straße des Opfer des Faschismus unterwegs. Die 65-jährige Radfahrerin habe an der Ampel des Kreuzungsbereichs Wernigeröder Straße in Richtung Westerhäuserstraße gestanden.

Als die Ampel für Fußgänger auf Grün geschaltet habe, habe die Frau Straße überquert und sei mit dem Notarztauto zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht am Knie und Ellenbogen.