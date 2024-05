Ein betrunkener 42 Jahre alter Radfahrer ist in Halberstadt bei einem Sturz schwer verletzt worden. Wie viel Promille der Mann im Blut hatte.

Unfall in Halberstadt

Bei einem Fahrradsturz in Halberstadt wurde ein Radfahrer schwer verletzt.

Halberstadt/DUR. - Ein 42 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in der Straße der Opfer des Faschismus in Halberstadt mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge kam der Mann aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Bordstein. Infolge dessen sei er über den Lenker zu Boden gestürzt. Er sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden

Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,7 Promille ergeben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.