Ein Mann ist am Samstagabend in Halberstadt mit seinem Mountainbike in ein geparktes Auto gekracht und schwer verletzt worden. Bei dem Unfall war offenbar Alkohol im Spiel.

Halberstadt - Bei einem Verkehrsunfall in Halberstadt ist am Samstag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der 39 Jahre alte Mann sei gegen 20.15 Uhr in der Thomas-Müntzer-Straße ohne erkennbaren Grund in einen ordnungsgemäß abgestelltes Auto gefahren, so die Mitteilung der Polizei in Halberstadt.

Beim Aufprall verletzte sich Radfahrer schwer. Als die Polizei eintraf, war der 39-Jährige bewusstlos. Im Rahmen der Erstversorgung konnte Alkoholgeruch bei dem Mann wahrgenommen werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Hinweise bitte an das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293.