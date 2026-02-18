Innerhalb von 24 Stunden sind gleich drei Autos zwischen Gardelegen und Letzlingen von der winterglatten Straße gerutscht.

Eisglatte Straßen in der Altmark: Gleich drei Unfälle zwischen Gardelegen und Letzlingen

Rutschige Straßen: Ein Auto überschlug sich am Mittwochmorgen zwischen Gardelegen und Letzlingen.

Gardelegen. – Gleich drei Personen haben zwischen Gardelegen und Letzlingen am Dienstag und Mittwoch auf glatter Straße Unfälle verursacht, teilt die Polizei mit.

Demnach ereignete sich der erste Unfall am Dienstag gegen 14 Uhr auf der K1101. Eine 53-jährige Frau war auf der glatten Straße ins Schleudern geraten und hatte die Kontrolle über das Auto verloren, so die Polizei. Das Fahrzeug sei von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Die 53-Jährige blieb unverletzt.

Das Auto prallte auf der K1101 zwischen Gardelegen und Letzlingen gegen einen Baum. Foto: Polizeiinspektion Stendal

Glatte Straße auf K1101 zwischen Gardelegen und Letzlingen

Etwa zwei Stunden später sei ein 19-Jähriger mit seinem Auto auf der K1101 von der Straße abgekommen. Auch er kam laut Polizei an einem Baum zum Stehen. Der junge Mann sei leicht verletzt worden.

Die glatte Straße zwischen Gardelegen und Letzlingen wurde auch einem 19-Jährigen zum Verhängnis. Foto: Polizeiinspektion Stendal

Am Mittwochmorgen sei ein 33-Jähriger zwischen Gardelegen und Letzlingen auf der K1101 in einer Linkskurve ins Schleudern gekommen. Nach Angaben der Polizei kollidierte das Auto mit einem Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Dabei sei der Fahrer leicht verletzt worden.