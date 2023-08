In Vinzelberg bei Stendal ist eine 48 Jahre alte Frau von ihrem eigenen Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Eine Frau ist von ihrem eigenen Auto in Vinzelberg bei Stendal eingeklemmt worden und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Symbolbild:

Vinzelberg (vs) - Eine 48 Jahre alte Frau ist am Mittwochmorgen im Vollenschierer Weg in Vinzelberg bei Stendal schwer verletzt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wollte die Frau mit ihrem Opel zunächst in eine Grundstückseinfahrt fahren. Als sie ihr Fahrzeug verließ, um das Tor zu öffnen, soll sie das Fahrzeug nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert haben, so dass es sich selbstständig machen konnte.

Als die Frau das merkte, versuchte sie offenbar noch, in das Fahrzeug zu gelangen, um es zu stoppen. Doch dabei wurde die 48-Jährige zwischen Tor und Fahrzeug eingeklemmt.

Die Frau konnte durch Zeugen aus ihrer misslichen Lage befreit werden, heißt es. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus.