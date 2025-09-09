Ein 71-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Montag in Salzwedel schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Skodas hatte ihn beim Abbiegen übersehen.

Unfall in Salzwedel: Senior auf Fahrrad von Skoda angefahren und schwer verletzt

Bei einem Abbiegeunfall in Salzwedel wurde ein 71-jähriger Radfahrer schwer verletzt.

Salzwedel. – In der Brunnenstraße in Salzwedel ist es am Montag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 71-jähriger Radfahrer angefahren und dabei schwer verletzt.

Demnach habe ein 68-jähriger Fahrer eines Skodas die Brunnenstraße aus Richtung Hoppestraße befahren und sei an einer Ampelkreuzung nach links in die Karl-Marx-Straße abgebogen.

Senior bei Crash in Salzwedel schwer verletzt

Dabei habe der Autofahrer den Radfahrer übersehen, der die Kreuzung geradeaus in Richtung Hoppestraße überqueren wollte. Nach ersten Angaben habe die tief stehende Sonne die Sicht des 68-Jährigen erheblich eingeschränkt.

Bei dem Zusammenstoß sei der 71-Jährige zu Boden gestürzt und habe schwere Verletzungen erlitten. Er sei zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

An dem Auto und dem Fahrrad sei ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich entstanden. Die Polizei habe die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.