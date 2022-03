Schwerer Unfall auf B189 in der Altmark: Frau schwer verletzt

Seehausen (vs) - Eine Frau verletzte sich am Montagnachmittag, 7. März, bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 189 nahe Seehausen schwer. Ein Lkw-Fahrer befand sich zum Unfallzeitpunkt auf der Bundesstraße 189 von Brandenburg kommend in Richtung Seehausen, als er sein Gefährt kurz anhalten und verlassen musste. Eine 67-jährige Fahrerin befuhr die Bundesstraße in selber Richtung, bemerkte aber den Lkw zu spät.

Der Lkw wurde beschädigt. Foto: Polizei

Am Auto entstand Totalschaden. Foto: Polizei

Der VW stieß gegen das Heck des Sattelanhängers und dreht sich in weiterer Folge zur Gegenfahrbahn. Dort streifte der VW noch einen entgegenkommenden Sattelzug. Die Fahrerin verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus, am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Sattelzug musste abgeschleppt werden, der Zweite konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt vorerst fortsetzen.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Sperrungen und zeitweiligen Einschränkungen