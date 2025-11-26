Bei Gardelegen auf der K1101 ist am Dienstagmorgen ein 23-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Er kam verletzt ins Krankenhaus.

Ein 23-Jähriger ist zwischen Gardelegen und Letzlingen auf der K1101 mit seinem Auto von der Straße abgekommen.

Gardelegen. – Am Dienstagmorgen ist ein 23-Jähriger mit seinem Auto auf der K1101 zwischen Gardelegen und Letzlingen (Altmarkkreis Salzwedel) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht, so die Polizei.

Demnach war der Mann gegen 7.55 Uhr auf der K1101 von Gardelegen in Richtung Letzlingen unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Er sei rechts von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Der 23-Jährige wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto sei abgeschleppt worden.