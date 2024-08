Bornstedt. - Ein Unfall mit Sperrung der Fahrbahnen in beide Richtungen hat sich am späten Dienstagvormittag auf der A2 zwischen Irxleben und Bornstedt ereignet, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden eine Person getötet und vier weitere verletzt, heißt es weiter.

Demnach waren gegen 10.23 Uhr ein Wohnmobil und drei Lkw kurz hinter dem Rasthof Börde-Nord ineinander gekracht und standen seitdem in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es kam zu einer extremen Rauchentwicklung. Die am Unfall beteiligten Lkw waren mit Abfall, Elektrotechnik und Holzpaletten beladen.

Der Unfall sei zustande gekommen, als ein Lkw-Fahrer ein Stauende übersehen habe, ungebremst in das Wohnmobil raste und dieses dabei in einen weiteren Lkw schob. Die Fahrer der Lkw wurden aus den Fahrzeugen geborgen, ein Insasse des Wohnmobils sei aber noch an der Unfallstelle verstorben. Ein weiterer Insasse wurde mit einem Rettungshubschrauber schwerverletzt ins Krankenhaus geflogen, heißt es.

Brand dreier Lkw nach Unfall: Fahrer verletzt zwischen Irxleben und Bornstedt

Der unfallverursachende Lkw-Fahrer sei ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die beiden weiteren beteiligten Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, so die Polizei.

Nach dem Unfall auf der A2 zog eine riesige Rauchwolke über die Autobahn. Foto: Polizei

Die Johanniter-Stauhelfer der Motorradstaffel Börde waren mit drei Motorrädern im Einsatz und kümmerten sich um die im Stau wartenden Fahrzeuginsassen.

Unfall auf A2 in Sachsen-Anhalt: Autobahn vollgesperrt

Die Polizei empfahl, als Umleitung die U74 zu nutzen, die allerdings bereits am Dienstagvormittag überlastet war. Viele Autofahrer steckten dort in einem Stau fest. Die Autobahn GmbH des Bundes plädierte, lieber eine weiträumige Umfahrung über die A14 zur A36, da die kleinere Umleitung schnell verstopft sei und sich eher für kleinere Unfälle mit kurzer Sperrung eignete.

Der Verkehr wurde über Irxleben in Richtung Hannover und bei Bornstedt Richtung Berlin abgeleitet. Die Richtungsfahrbahn Berlin war ab der Anschlussstelle Bornstedt gesperrt. Die Sperrung soll war bis Mittwochnachmittag voll gesperrt. Dann wurden der linke und mittlere Fahrstreifen wie vorgesehen freigegeben. Ausgenommen davon seien waren Schwerlasttransporte. Mittlerweile ist nur noch ein Fahrstreifen gesperrt, da dort der Fahrbahnbelag erneuert werden muss.

Fahrbahndecke von Feuer beschädigt: Alle Kräfte vor Ort gebündelt

Die Autobahn GmbH hatte am Mittwochmorgen die Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn abgeschlossen, so Sprecher Tino Möhring. Anschließend kam es zu umfangreichen Instandsetzungsarbeiten an der Leitplanke und der durch die Brände stark beschädigten Fahrbahndecke. Dort wurde mit Kaltmischgut gearbeitet, so Möhring weiter. Geplante Einsätze für Arbeiten an anderen Stellen der Autobahn, etwa Grünschnitt, wurden dafür gestoppt, da die Instandsetzung der Fahrbahn nach einem Unfall dieser Größenordnung oberste Priorität besitze und die Kräfte dort gebündelt würden.

Am Mittwochmorgen war es auf der B1 von Magdeburg kommend in Richtung Braunschweig in Höhe Bornstedt außerdem zu einem Unfall gekommen. Der Crash betraf die Zufahrt zur A2 in Richtung Hannover. Dort staute es sich erneut.