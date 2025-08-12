Ein Autofahrer hat in Hornhausen (Landkreis Börde) am Montag einen 13-Jährigen angefahren, als dieser die Straße überqueren wollte.

Unfall auf der B246 in Hornhausen: Autofahrer fährt 13-Jährigen in der Börde an

Hornhausen. - In Hornhausen (Landkreis Börde) ist ein 13-jähriger Junge an Montagmittag auf der B246 von einem Pkw angefahren worden, teilt die Polizei mit.

Demnach hielt ein 71-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße auf Höhe einer Bushaltestelle an, weil Menschen aus dem Bus ausstiegen und die Straße überquerten.

Unfall in der Börde: Junge muss ins Krankenhaus

Als der 71-Jährige wieder anfahren wollte, sei ein 13-Jähriger, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Straße gelaufen. Obwohl der Fahrer sofort gebremst habe, habe er den Jungen angefahren.

Dieser stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, so die Polizei weiter. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.