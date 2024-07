In Blankenburg im Harz hat sich am Montag ein Unfall ereignet, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

Blankenburg/DUR. - Am Montag ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall in der Straße "Am Mönchenfelde" in Blankenburg im Harz schwer verletzt worden.

Gegen 10.10 Uhr war ein 38 Jahre alter Mann laut Polizei mit seinem Auto unterwegs, als er einen entgegenkommenden Fußgänger, der auf der Straße lief, erfasste. Dabei wurde der 45 Jahre alte Fußgänger den Angaben nach schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Rettungskräfte transportierten ihn nach Eintreffen in ein Krankenhaus, heißt es.

Ein Atemalkoholtest bei dem Autofahrer habe einen Wert von 2,52 Promille ergeben. Zudem habe er keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen können. Die Polizei leitete demnach unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie fahrlässiger Körperverletzung ein.