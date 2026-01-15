In der Hoyersburger Straße in Salzwedel hat sich ein Unfall ereignet. Ein Pkw war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren.

In der Hoyersburger Straße in Salzwedel hat es einen Unfall gegeben.

Salzwedel. – Durch einen Zeugen ist die Polizei in der Nacht zu Donnerstag über einen Unfall in der Hoyersburger Straße in Salzwedel informiert worden.

Ein Pkw sei von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt sei, teilt die Polizei mit. Beim Eintreffen der Beamten stellten diese fest, dass der Fahrer bereits zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet war.

Unfall in Salzwedel: Betrunkener Fahrer war absolut fahruntauglich

Kurze Zeit später konnte er jedoch ausfindig gemacht werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 25-jährigen Mann, so die Polizei weiter.

Bei ihm sei ein Atemalkoholtest durchgeführt worden, der einen Wert von 1,15 Promille angezeigt habe. Eine Blutprobenentnahme sei angeordnet worden.

Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle sowie wegen Trunkenheit am Steuer ermittelt.

Zum Vergleich: Ab 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntauglich. Bei einem Wert über 3,5 Promille besteht Lebensgefahr. Ab einem Blutalkoholwert von 4 Promille drohen dem Betroffenen Atemstillstand, Koma und Tod.