Lüderitz. – Bei einem Unfall auf der B189 zwischen Lüderitz und Buchholz (Landkreis Stendal) sind am Mittwoch drei Personen verletzt worden, so die Polizei.

Demnach war ein 67-Jähriger gegen 11 Uhr auf der B189 unterwegs, als er mit seinem Auto einen Lkw überholen wollte. Dabei habe er den Gegenverkehr falsch eingeschätzt. Ein 83-Jähriger habe mit seinem Audi ausweichen müssen. Dabei sei er mit einem VW zusammengestoßen.

Die VW-Fahrerin, ihr Beifahrer und der 83-Jährige sind nach Angaben der Polizei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die B189 war für die Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt.