Ein Driftversuch auf winterglatter Fahrbahn ist in Stendal in einem Unfall geendet. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Welche Folgen der Vorfall nun für den Fahrer hat.

Ein riskantes Fahrmanöver auf winterglatter Straße führte in Stendal zu einem Unfall.

Stendal. – Beim Versuch, mit seinem Auto auf winterglatter Fahrbahn zu driften, ist ein 35-Jähriger in Stendal verunglückt, teilt die Polizei mit.

Demnach verlor der Mann am Montagnachmittag im Alten Ziegeleiweg die Kontrolle über seinen Ford, prallte gegen einen Bordstein und kam anschließend von der Fahrbahn ab.

Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen, wie die Polizei mitteilt. Wegen des Verdachts auf Alkoholkonsum ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt.

Das Polizeirevier Stendal wies darauf hin, dass bereits Alkoholwerte ab 0,3 Promille in Verbindung mit Ausfallerscheinungen als relative Fahruntüchtigkeit gelten können.