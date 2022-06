Rettungshubschrauber im Einsatz Unfall auf B180 im Salzlandkreis: 61-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Ein Mann ist auf der B180 zwischen Winningen und Schneidlingen frontal in einen Baum am Fahrbahnrand gekracht. Der 61-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.