Bei einem Unfall in Arneburg sind ein Kind und ein Mann verletzt worden. Wie es zu dem Crash kam.

Unfall in Arneburg

Auf der L16 in Arneburg hat sich ein Unfall ereignet.

Arneburg. - Bei einem Unfall auf der L16 in Arneburg sind am Samstag gegen 21.40 Uhr ein Kind und ein Motorradfahrer teils schwer verletzt worden.

Laut Polizei war eine 35 Jahre alter Frau mit ihrem Auto auf der K1070 aus Arneburg kommend unterwegs, als sie nach links auf die L16 abbiegen wollte und es dort zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 31-Jährigen kam.

Das Fahrzeug der 35-Jährigen sei über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben geschleudert worden. In dem Fahrzeug der Frau verletzte sich ein Kind leicht, heißt es. Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Gegenverkehr sei bei dem Unfall ebenfalls erfasst und in den Straßengraben geschleudert worden.

Er habe sich schwer verletzt und wurde den Angaben nach in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 31 Jahre alten Autofahrer, dem die Vorfahrt genommen wurde, ergab ein Atemalkoholtest laut Polizei einen Wert von 2,1 Promille. Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden. Alle drei Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, heißt es weiter.