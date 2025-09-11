Bei einem Unfall zwischen Ahlum und Mellin im Altmarkkreis Salzwedel ist eine 67-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Ein Seat-Fahrer hatte offenbar ihren Überholvorgang nicht bemerkt und prallte beim Abbiegen mit ihrem Wagen zusammen.

Fiat fliegt bei Unfall in Maisfeld – 67-Jährige in der Altmark schwer verletzt

Zwischen Ahlum und Mellin kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Symbolbild:

Ahlum/Mellin. – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der B248 zwischen Ahlum und Melllin (Altmarkkreis Salzwedel) ist eine 67-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Der Unfall habe sich gegen 9.20 Uhr in Höhe des Abzweigs nach Tangeln ereignet, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein 43-jähriger Seat-Fahrer aus Richtung Ahlum kommend in Richtung Mellin unterwegs. Als er nach links in die Ahlumer Straße abbiegen wollte, habe er offenbar eine neben ihm befindliche Fiat-Fahrerin übersehen, die ihn überholen wollte. Es sei zum Crash gekommen, in dessen Folge der Fiat von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Maisfeld zum Stehen kam.

Fiat-Fahrerin bei Unfall in der Altmark schwer verletzt

Die 67-jährige Fiat-Fahrerin sei bei dem Unfall schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Seat-Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme habe ein Atemalkoholtest bei dem 43-Jährigen einen Wert von 0,6 Promille ergeben. Daher sei im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme veranlasst worden.

Laut Polizei erlitten die beiden Fahrzeuge einen Schaden im fünfstelligen Bereich und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.