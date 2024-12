Ein Auto hat in der Alten Poststraße in Arendsee einen zwölf Jahre alten Jungen erfasst.

Auto erfasst Kind in Arendsee: Zwölfjähriger steigt aus Bus und prallt mit Pkw zusammen

Unfall in Alter Poststraße

In Arendsee ist ein Kind von einem Auto erfasst worden.

Arendsee. - Ein zwölf Jahre altes Kind ist am Montagmittag in der Alten Poststraße in Arendsee verunglückt, wie die Polizei meldet.

Demnach stieg der Junge aus einem Bus aus und wollte über die Straße laufen, als er von dem Auto eines 59 Jahre alten Mannes erfasst wurde. Der Zwölfjährige sei gestürzt, heißt es. Das Kind sei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gekommen.

Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf einige Hundert Euro.