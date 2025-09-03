Eine 54-Jährige ist auf ihrem Fahrrad am Dienstagnachmittag von einem Auto angefahren worden. Bei dem Unfall in Stendal verletzte sich die Frau schwer.

Ein 18-Jähriger sei am Dienstag gegen 17.27 Uhr mit seinem Auto in Richtung Dr.-Kurt-Schuhmacher-Straße unterwegs gewesen. Er habe nach links in die Friedrich-Ebert-Straße einbiegen wollen und habe dabei eine 54-Jährige auf ihrem Fahrrad übersehen. Die Frau verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer, wie die Polizei mitteilt.