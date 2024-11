Meerane - Ein Auto ist auf der A4 in einem Baustellenbereich zwischen Schmölln und Meerane (Altenburger Land) über die Mittelleitplanke gefahren und in den Gegenverkehr gefahren.

Ein Auto ist auf der A4 frontal in den Gegenverkehr gerast. Foto: dpa

Dabei soll ein Mensch ums Leben gekommen sein. Weitere Angaben zu Verletzten machte die Polizei bislang nicht. Laut einer Verkehrswarnmeldung der Polizei ist die Autobahn in beide Richtungen gesperrt.

An der Unfallstelle staut es sich in beiden Richtung. Die Polizei empfiehlt Autofahrern, die in Richtung Erfurt unterwegs sind, die B93 über Gablenz, Crimmitschau und Neukirchen/Pleiße zu nutzen. In Richtung Chemnitz wird der Verkehr über Ronneburg abgeleitet.