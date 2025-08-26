Autofahrer müssen sich auf der A2 bei Magdeburg auf Verzögerungen einstellen. Auf einer Ausfahrt ist ein Lkw umgekippt. Teile der A2 sind deshalb an der Stelle gesperrt.

Unfall auf der A2 nahe Magdeburg Zentrum - Lkw kippt an Ausfahrt um - Zwei Spuren gesperrt

Auf der A2 nahe der Abfahrt Magdeburg Zentrum ist ein Lkw umgekippt.

Magdeburg. - In der Nacht zu Dienstag hat es auf der A2 bei Magdeburg einen folgenschweren Unfall gegeben, teilt die Polizei mit.

Demnach hat ein 62-Jähriger aus noch ungeklärter Ursache an der Ausfahrt Magdeburg Zentrum die Kontrolle über seinen Lkw verloren. Das Fahrzeug sei dann gegen die Leitplanke geprallt. Mehrere Meter der dortigen Betonschutzplanke seien durch den Aufprall zerstört worden.

Lkw kippt auf der A2 nahe der Abfahrt Magdeburg Zentrum um

Der Lkw kippte um und bliebt auf der linken Fahrzeugseite im Zufahrtsbereich zur B189 in Richtung Stendal liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden, so die Polizei weiter. Er sei zum Glück nur leicht verletzt worden.

Wegen der Bergungsarbeiten werde die rechte und mittlere Fahrspur auf der A2 im Bereich der Abfahrt Magdeburg Zentrum ab 5 Uhr gesperrt. Ebenfalls gesperrt sei die einspurige Abfahrt/Ausfahrt zur B189 in Richtung Stendal.

Von der Abfahrt Richtung Magdeburg Zentrum kann nur eine Spur befahren werden. Die Bergung soll bis in den späten Vormittag dauern.