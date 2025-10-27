Ein Lastwagen ist bei Magdeburg von der A2 abgekommen. Dabei wurden seine Tanks beschädigt. Große Mengen Kraftstoff liefen aus. Die anschließende Vollsperrung ist mittlerweile aufgehoben.

Die A2 in Richtung Hannover war nach einem Unfall für Reinigungsarbeiten gesperrt.

Magdeburg. – Am frühen Montagmorgen ist auf der A2 in Richtung Hannover bei Magdeburg ein Lkw verunglückt und hat dabei große Mengen Diesel verloren, wie die Polizei mitteilt.

Der Lkw sei am frühen Morgen aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Dabei wurden die Tanks beschädigt, sodass sich der Kraftstoff über alle Fahrstreifen ergoss.

Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Reinigungsarbeiten war die A2 in Richtung Hannover vollständig gesperrt.