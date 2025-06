Burg.- Zu einem schweren Unfall ist es am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 2 zwischen dem Rastplatz Ihlegrund Nord und Burg-Ost gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach hat es kurz vor 5 Uhr auf der A2 in Richtung Magdeburg gekracht. Dort sei es zum Crash zwischen zwei Fahrzeugen, einem Auto und einem Transporter mit Anhänger, gekommen, wie es heißt.

Unfall auf der A2 bei Burg: Mann schläft am Steuer ein

So rekonstruiert die Polizei auf Nachfrage den Unfall: Vermutlich sei der 30 Jahre alte Autofahrer auf der mittleren Fahrspur am Steuer eingeschlafen und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort sei er mit dem Transporter eines 43 Jahre alten Mannes kollidiert.

Bei dem Unfall wurden der 28 Jahre alte Beifahrer in dem Pkw und der Transporter-Fahrer schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-jährige Autofahrer erlitt leichte Verletzungen, sei aber ebenfalls in eine Klinik gebracht worden, so die Beamten weiter.

Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn Richtung Magdeburg war am Morgen gesperrt, konnte nun aber wieder freigegeben werden.

Der Verkehr fließt wieder.